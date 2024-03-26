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общество спорт

Фигуру Кристины Паршенко из Новосибирска признали самой идеальной в СФО

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм

Она получила приз в размере 60 тысяч рублей.

Кристина Паршенко из Новосибирска стала абсолютной чемпионкой в категории «фитнес-бикини» на чемпионате СФО.

Сам конкурс проходил в Барнауле 23 и 24 марта. Кристина состязалась в группе до 169 сантиметров.

Перед соревнованиями девушка усердно тренировалась в спортзале и долго училась позировать.

Сейчас идет соревновательный сезон. Победительница усердно готовится к всероссийским и международным турнирам. Об этом сообщают Vn.ru.

Напомним, что Андрей Скабелка может снова стать главным тренером ХК «Сибирь».

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Нина Раневская
Журналист

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