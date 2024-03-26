Из-за теракта в «Крокусе» Газманов отменил концерт в Новосибирске

Концерт должен был пройти 27 марта.

Олег Газманов решил перенести свои концерты в Кемерово, Новосибирске и Барнауле из-за теракта и траура. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

«Вся моя группа и я вместе со всей страной скорбим по погибшим и желаем выздоровления раненым», — сказал артист.

Он уточил, что подробная информация о переносе позже появится на официальном сайте и у организаторов.

Напомним, что 22 марта произошел теракт в Подмосковье, в результате которого, по последним данным, погибло 139 человек.