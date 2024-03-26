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общество

Массовая стрельба, эвакуация из вуза, смертельный пожар: главное в Новосибирске 26 марта

Фото: Сиб.фм

Топ-5 важных новостей на 26 марта Новосибирской области подготовил Сиб.фм.

Фото Массовая стрельба, эвакуация из вуза, смертельный пожар: главное в Новосибирске 26 марта 2

С жилом доме, где прописано 37 человек, погиб мужчина — хозяин жилья. Сообщается, что здание вспыхнуло на фоне употребления людьми алкоголя, несоблюдения мер безопасности.

Фото Массовая стрельба, эвакуация из вуза, смертельный пожар: главное в Новосибирске 26 марта 3

Из-за замыкания проводки в НГТУ НЭТИ эвакуировали 700 человек. Пожарные проверили помещения и не обнаружили признаков горения.

Фото Массовая стрельба, эвакуация из вуза, смертельный пожар: главное в Новосибирске 26 марта 4

Ночью в микрорайоне Олимпийской Славы произошла массовая стрельба. Как говорят очевидцы, орудовала «банда нерусских». Полиция, приехав на место, уже никого там не обнаружила.

Фото Массовая стрельба, эвакуация из вуза, смертельный пожар: главное в Новосибирске 26 марта 5

Сегодня стало известно, что жительница Новосибирска Кристина Паршенко стала победителем в категории фитнес-бикини до 169 см на соревнованиях, которые прошли в Барнауле. Мы собрали горячие фото девушки.

Фото Массовая стрельба, эвакуация из вуза, смертельный пожар: главное в Новосибирске 26 марта 6

В Новосибирском зоопарке из зимней спячки вышли еноты-полоскуны, которых очень любят посетители.

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Галина Чебыкина
Журналист

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