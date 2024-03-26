Массовая стрельба, эвакуация из вуза, смертельный пожар: главное в Новосибирске 26 марта

Топ-5 важных новостей на 26 марта Новосибирской области подготовил Сиб.фм.

С жилом доме, где прописано 37 человек, погиб мужчина — хозяин жилья. Сообщается, что здание вспыхнуло на фоне употребления людьми алкоголя, несоблюдения мер безопасности.

Из-за замыкания проводки в НГТУ НЭТИ эвакуировали 700 человек. Пожарные проверили помещения и не обнаружили признаков горения.

Ночью в микрорайоне Олимпийской Славы произошла массовая стрельба. Как говорят очевидцы, орудовала «банда нерусских». Полиция, приехав на место, уже никого там не обнаружила.

Сегодня стало известно, что жительница Новосибирска Кристина Паршенко стала победителем в категории фитнес-бикини до 169 см на соревнованиях, которые прошли в Барнауле. Мы собрали горячие фото девушки.

В Новосибирском зоопарке из зимней спячки вышли еноты-полоскуны, которых очень любят посетители.