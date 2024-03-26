Минтруд: срок заключения договоров с мигрантами может быть ограничен

Минтруд РФ планирует ограничить срок заключения договоров с мигрантами.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разместило на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов документ, в котором говорится о сокращении срока заключения трудовых договоров с иностранными сотрудниками до двух лет.

Соответственно, сейчас работодатели могут заключать трудовые договоры с мигрантами на бессрочной и срочной основе. Однако разрешение на работу будет выдаваться иностранному гражданину на срок заключенного с ним трудового договора не более чем на два года. В случае досрочного расторжения договора, мигрант будет обязан покинуть страну в течение 30 дней.

Напомним, в Новосибирске после рейда мигранты заключили контракты с ВС РФ.