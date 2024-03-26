На вокзале Новосибирска в капсулах для сна отдохнули более 1000 пассажиров

Оплата за капсулу почасовая.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, с момента открытия капсул для сна на вокзале в Новосибирске в них отдохнуло более тысячи пассажиров.

По данным ведомства, услуга интересует чаще тех, кто ждет поезд в течение длительного времени. Их арендуют в среднем 7-9 раз в день. Руководство вокзала, учитывая спрос, хочет установить еще несколько.

Уточняется, что пассажиру выдают подушку, одноразовое постельное белье, а также плед. Есть отделение для багажа и usb-адаптер.

В капсуле может поместиться один человек с ребенком до 6 лет.

Напомним, что в Новосибирске в Яринском затоне Оби затонула баржа с двумя судами.