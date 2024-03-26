«Ногу ампутировали»: стало известно о состоянии бабушки, в которую влетел автомобиль

В Новосибирске пожилой мужчина перепутал педали и влетел в бабушку, выходящую из подъезда.

В Новосибирске врачи смогли стабилизировать состоянии бабушки, в которую влетел пожилой мужчина на кроссовере, когда она выходила из подъезда на улице Ватутина. Об этом Сиб.фм рассказали соседи.

По их словам, в момент ДТП ей почти полностью оторвало ногу, в больнице конечность спасти уже не удалось, но врачи смогли стабилизировать пациентку.

На месте трагедии до сих пор остается кровь, а подъездная дверь сильно повреждена.

Напомним, вечером на Ватутина, 11, 72 летний мужчина на Тойота Хайлендер, предварительно, перепутал педали и въехал в 68 летнюю пострадавшую. Мужчина был трезв, на него составили протокол по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Инцидент попал на видео. Осторожно, кадры не для слабонервных.

Еще один сосед утверждает, что родственники бабушки не собираются писать заявление на мужчину.

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