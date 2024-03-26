Новосибирец рассказал о побеге от террориста в «Крокус Сити Холле»

Новосибирец, который работал в «Крокус Сити Холле», рассказал, как спасся от террористов и помог людям.

Во время массового обстрела в одном из залов «Крокус Сити Холла» 22 марта 2024 года, новосибирец стал свидетелем страшного теракта.

32-летний Александр Царёв родом из Новосибирска, 10 лет назад он решил перебраться в столицу, где последние два года работал менеджером по продажам в «Крокус Сити Холле».

В тот злосчастный день, 22 марта, парень как и все решил послушать концерт группы «Пикник» и сел на свободное место, после чего услышал страшные крики на другом конце зала.

«Я подумал, что произошла драка и попросил охрану срочно подойти к залу. Спустя буквально несколько секунд людей начали расстреливать. Многие падали и умирали мгновенно. Те, кто стоял подальше от террористов, массово ринулись бежать. Однако боевики стреляли на поражение», — рассказал Александр корреспонденту Сиб.фм.

Молодой человек не долго думая спрятался за бронированной дверью, так как буквально рядом с ним находился террорист и Александр понимал, что его могут застрелить в любой момент.

«Когда я увидел, что он побежал в другую сторону, вышел из-за двери и помог выйти из помещения людям, которые стояли рядом со мной. Около 10 человек выбежали оттуда вместе со мной», — добавил он.

По словам Александра он очень сожалеет, что спас так мало людей. Он также упомянул мужчину, который успел закрыть бронированную дверь, за которой стоял один из преступников.

После чего Александр выломал пожарный щит и достал топор, чтобы в случае чего попытаться дать отпор. И через пару минут почувствовал, что началось задымление, тогда он прислушался, ушел ли террорист за дверью, после чего вместе с остальными людьми побежал к пожарному выходу, чтобы не надышаться дымом.