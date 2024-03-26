Новосибирская область по нацпроекту получила 24 млрд рублей и улучшила развитие науки

«Разработка программы необходима по поручениям Президента, и профильного вице-премьера Дмитрия Николаевича Чернышенко. Мы вошли в число регионов, их двадцать по стране, которым доверено разработать такие программы в числе первых. Цель этой работы абсолютно прикладная, необходимо собрать все инструменты отбора задач, экспертной оценки результатов, инструментов сопровождения и поддержки хода исследований и внедрения результатов в нашу экономику в одну комплексную программу. Для того, чтобы убедиться, что все это работает как единый механизм, в соответствии с приоритетами, которые стоят перед Новосибирской областью», – отметил глава региона.



Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова представила доклад о концепции комплексной государственной программы по научно-технологическому развитию Новосибирской области.



Новосибирской область реализует значительное количество проектов в научной сфере с привлечением средств федерального бюджета. Так, в 2023 году общий объём средств, привлеченных по линии национального проекта «Наука и университеты», составил 24,5 миллиарда рублей.



Флагманские проекты, СКИФ, кампус мирового уровня НГУ, иные проекты, реализуемые на средства федерального и областного бюджетов, в комплексе работают на решение задачи по научно-технологическому развитию региона.



В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в структуре программ научно-технологического развития необходимо предусмотреть аналитическое отражение мероприятий отраслевых региональных государственных программ. В программе должны быть собраны все инструменты поддержки, которые предусматривают различные источники финансирования, как федеральные, так и региональные, независимо от отраслевой принадлежности, а также финансирование со стороны организаций реального сектора. Это необходимо для того, чтобы максимально вовлечь региональные организации в систему научно-технологической политики.