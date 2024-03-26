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общество

Новосибирская популярная маршрутка исчезла на день из-за лицензии

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Известно, что на один день была просрочена лицензия.

Жители Новосибирска обратили внимание на исчезновение маршрутки №9 «ДК Кирова — поселок Северный» 25 марта.

В информационно-справочном отделе ЦУГАЭТ пояснили, что пропажа маршрутки была временной из-за просрочки лицензии на один день. Однако сегодня, 26 марта, транспортное средство было восстановлено. Маршрутка снова курсирует по обычному графику.

Ранее Сиб.фм сообщал, что правительство Новосибирской области совместно с ЗСЖД обновляют подвижной состав пригородного транспорта региона.

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Игорь Кириченко
Журналист

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