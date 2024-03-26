Новосибирские волонтеры пытались спасти пса, который был в критическом состоянии

Волонтеры из Новосибирска пытались спасти пса Макса из Улан-Удэ, который находился в критическом состоянии из-за тяжелой болезни.

Как рассказала волонтер Екатерина Голобородько изданию «АиФ-Новосибирск», Макс жил в приюте «Ананда» в Улан-Удэ. Из-за ухудшения состояния его решили транспортировать в Новосибирск для медицинской помощи.

По словам волонтера, собаке сначала был поставлен диагноз чумы, а затем папилломы. Опухоль на глазу временно уменьшилась, но затем возросла в размерах. Волонтеры собрали средства и организовали транспортировку Макса в Новосибирск, надеясь на оперативное вмешательство врачей.

Однако, несмотря на усилия и транспортировку пса в поезде с сопровождением проводников, Макс скончался за 3 часа до прибытия в город. По словам волонтера, пес чувствовал себя плохо на протяжении всей поездки.

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