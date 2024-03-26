Новые обвиняемые и главарь банды: что известно о теракте в Крокус Сити Холл 26 марта

Что известно о теракте в «Крокус Сити Холле» на утро 26 марта.

Главарем террористов, напавших на подмосковный «Крокус Сити Холл», был 25-летний Шамсидин Фаридуни, временно живший в Новосибирске. Именно он получал всю информацию от кураторов и распределял роли для остальных соучастников.

Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича и Исломова Исроила Ибрагимовича — подозреваемых в причастности к теракту в «Крокус Сити Холле — отправили в СИЗО до 22 мая. Сообщается, что они продали исполнителям теракта белый «Рено», на котором террористы покинули Московскую область.

Последствия пожара в «Крокус Сити Холле» после теракта ликвидировали 25 марта к 18.40 по московскому времени. В СК РФ сообщили, что количество погибших при теракте выросло до 139.