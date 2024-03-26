НСО стала первой по турпотоку в Сибири в 2023 году

Регион занял 10-е место по турпотоку в России.

В 2023 году Новосибирская область стала самым популярным регионом Сибири. Туристы совершили более 2,9 миллионов поездок в регион. При этом Министерство экономического развития области считает, что в 2024 году число путешественников только возрастет.

Из данных Росстата и Минэкономразвития следует, что в 2023 году Новосибирская область приняла около 1,1 миллионов людей, включая туристов, которые приехали отдыхать, медицинских туристов, а также тех, кто приезжал в регион с деловыми целями.

«По турпотоку наш регион занимает первое место среди регионов Сибирского федерального округа и 10-е место в России. На уровне региона мы по многим показателям фиксируем рост. Ежегодно прирастаем в рейтинге туристической привлекательности – в 2023 году поднялись еще на одну строчку и заняли 11-е место», – рассказал Лев Решетников, министр экономического развития Новосибирской области BFM-Новосибирск.

Туристы утверждают, что Новосибирск имеет все ресурсы, чтобы стать культурно-научным центром Сибири. Ежегодные конференции, музыкальные фестивали и спортивные мероприятия привлекают гостей.