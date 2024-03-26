Опубликованы кадры, как светофор упал на грузовик в Ленинском районе Новосибирска

В Новосибирске светофор упал на грузовик в Ленинском районе.

В Telegram-канале “ACT-54 Black” опубликовали кадр, на котором светофор упал на проезжавший мимо грузовик.

Инцидент произошел ночью с 25 на 26 марта на улице Троллейной в Новосибирске.

Местные жители сообщили, что светофор был установлен недавно — несколько месяцев назад, но все это время он не работал и новосибирцы передвигались по нерегулируемому пешеходному переходу.

Напомним, что в Новосибирске Димитровский мост начнут ремонтировать на следующей неделе.