Полиция Новосибирска ищет дебоширов, устроивших стрельбу в Каменке

Под Новосибирском полиция разыскивает местных жителей, которые устроили стрельбу в селе Каменка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в социальной сети ВКонтакте в группе “Инцидент Новосибирск” было опубликовано видео, которое очевидцы засняли во время ночной перестрелки в селе Каменка Новосибирской области.

В связи с тем, что когда полиция прибыла на место инцидента, все участники конфликта успели скрыться в неизвестном направлении, поэтому сейчас правоохранительные органы начали проводить оперативно-розыскные мероприятия. Также полиция старательно разыскивает стрелков по камерам видеонаблюдения.