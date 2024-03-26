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общество проиcшествия

Полиция Новосибирска ищет дебоширов, устроивших стрельбу в Каменке

Фото: Сиб.фм

Под Новосибирском полиция разыскивает местных жителей, которые устроили стрельбу в селе Каменка.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в социальной сети ВКонтакте в группе “Инцидент Новосибирск” было опубликовано видео, которое очевидцы засняли во время ночной перестрелки в селе Каменка Новосибирской области.

В связи с тем, что когда полиция прибыла на место инцидента, все участники конфликта успели скрыться в неизвестном направлении, поэтому сейчас правоохранительные органы начали проводить оперативно-розыскные мероприятия. Также полиция старательно разыскивает стрелков по камерам видеонаблюдения.

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Валерия Митрохина
Журналист

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