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общество

После коммунальных аварий в Новосибирске сняли режим ЧС

Фото: Сиб.фм

Ранее введенный режим ЧС из-за коммунальных аварий сняли в Новосибирске.

На сайте правительства Новосибирской области появилась информация о том, что после многочисленных январских коммунальных аварий в Новосибирске был снят режим ЧС.

«Отменить региональный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию на территориях Ленинского и Кировского районов города Новосибирска, установленный постановлением губернатора Новосибирской области от 19.01.2024», — передается в документе.

Напомним, что Сиб.фм опубликовал фото последствий крупной коммунальной аварии на левобережье Новосибирска.

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Валерия Митрохина
Журналист

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