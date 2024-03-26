Сотни новосибирцев проверили легкие в передвижном флюорографе

Жители Новосибирска проверили свое здоровье бесплатно.

Благодаря ежегодной акции 115 жителей Новосибирска проверили свои легкие в передвижном флюорографе на Площади Ленина.

По словам главного врача Новосибирской областной клинической туберкулезной больницы Анны Пятибратовой, подобные осмотры крайне необходимы для выявления туберкулеза на начальных этапах.

После проведения осмотра все обработанные снимки врачи передадут в поликлиники по месту жительства.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что в Новосибирске опубликован рейтинг худших гинекологий по версии 2ГИС.