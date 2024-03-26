Спецоперация на Украине: последние новости на 26 марта

Главное из хода специальной военной операции на Украине к 26 марта.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражена атака штурмовой группы 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 56-й мотопехотной, 24-й, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка, Андреевка, Миньковка, Максимильяновка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевую машину пехоты Bradley, и три автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, противотанковая пушка «Рапира», а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н».

На Авдеевском направлении в результате успешных действий подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю и отразили 10 контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 53-й, 47-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новгородское, Уманское, Тоненькое, Семеновка, Первомайское и Бердычи Донецкой Народной Республики.

Противник потерял до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 102-й, 121-йи 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малиновка Запорожской области, Старомайорское и Макаровка Донецкой Народной Республики.

Потери противника составили до 110 военнослужащих и три автомобиля.

На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 28-й, 65-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Нестерянка Запорожской области и Тягинка Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов.

Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны уничтожено 103 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, Vampire и «Ураган».