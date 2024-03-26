Суд Новосибирска вынес приговор жителю Красноярска, который пытался сбыть 1,3 кг наркотиков

Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Красноярска. Его признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств.

Было установлено, что 1 июня 2023 года он, получив указание от неизвестного, забрал из тайника N-метилэфедрон массой 1,3 кг, после чего планировал перевезти его в Красноярск на арендованном автомобиле.

«Свою вину в совершении преступления мужчина признал частично, пояснив, что должен был только перевезти наркотики, однако умысла на сбыт у него не было», — пишет пресс-служба.

Суд назначил ему 8 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что выяснились подробности массовой ночной стрельбы под Новосибирском.