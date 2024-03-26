«Кричал, что убьёт»: очевидцы рассказали подробности массовой перестрелки под Новосибирском

В ночь на вторник, 26 марта, произошла перестрелка в посёлке Каменка под Новосибирском: разборку устроили не менее пяти вооружённых людей. Местные жители говорят, что такое здесь происходит не в первый раз.

Как рассказывают жители дома №1 в микрорайоне Олимпийской Славы, звуки выстрелов они услышали около двух часов ночи. Многие тут же начали выглядывать в окно. Другие же спрятались вглубь комнаты.

«Они очень сильно матерились. Было две какие-то враждующие группировки. Один из парней бегал по парковке и кричал: «я тебя убью!» Потом он начал стрелять в оппонентов, — рассказывает местный житель Виктор.

– Всё это длилось минут 15, потом машина, в которой сидели мужчины, отъехала. Они продолжили стрелять, но уже ближе к дороге, проезжей части».

Полиция приехала не сразу...

Местные жители заявляют, что полицейский наряд приехал не сразу, прошло минут 30. Многие очевидцы уже покинули пункты наблюдения, и пошли спать.

«Было так страшно: мы думали, что хотя бы после «Крокус Сити Холла» полиция будет быстрее реагировать на подобные вызовы. Хотя бы в течение недели, — говорит Анастасия. – Однако все участники перестрелки место происшествия успели покинуть».

На месте ЧП находился магазин «Пятёрочка». Правоохранители обнаружили разбитое стекло и гильзы от травматического оружия. Участники перестрелки устанавливаются – их было от 5 до 10 человек.

«В полицию поступили ряд сообщений о противоправных действиях граждан в селе Новосибирского района. Полицейские, прибывшие на место происшествия, участников конфликта не обнаружили, — официально прокомментировали ситуацию в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. – Следственно-оперативная группа полиции с экспертом — криминалистом в составе произвели опрос граждан, ставших возможными очевидцами произошедшего, осмотр указанного места, изъятие обнаруженных следов и гильз, предположительно от травматического пистолета».

Сначала правоохранителям предстоит установить владельцев автомобилей, на которых передвигались участники перестрелки, так как опознать на видео кого-то из ночных дебоширов вряд ли удастся. Но судя по разгорячённой брани, отношения выясняли не славяне.

Такое не в первый раз

Старожилы помнят, что стрельба в микрорайоне Олимпийской Славы происходит не в первый раз. В селе Каменка разборки случаются как минимум раз в год.

«Новые жильцы посёлка Каменка и не помнят, как люди жили до всяких микрорайонов Олимпийская слава, Гармонии и так далее. В 2010 годах местные бандиты, которые не могли поделить территорию, между собой постоянно устраивали разборки, а в посёлок Каменка полиция даже боялись приезжать в то время, – считает Виктор.

– Кстати, до сих пор ничего не изменилось, но новые жильцы удивляются разборками банд на улице, хотя они практически с самого основания посёлка Каменка и Восход идут».

Так или иначе, на установление личностей, принимавших участие в этой ночной стрельбе, потребуется время. Например, подобная разборка, которая произошла ещё в начале февраля около вокзала «Новосибирск-Главный», пока так и не раскрыта.