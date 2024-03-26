Ученые: на Земле стремительно теплеет

Температура воздуха на Земле девять месяцев подряд устанавливает рекорды.

Февраль этого года стал девятым подряд рекордно теплым месяцем, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура воздуха на планете в среднем достигала 13,54 градуса.

«При этом уже восемь месяцев, с июля, глобальная температура превышает норму на 1,5 градуса. Это очень много», — подчеркнул Вильфанд.

Такая ситуация — первая за всю историю метеорологических наблюдений. Зима на Северном полушарии стала самой теплой, но Европейской России это не коснулось. Например, средняя температура в Москве была ниже нормы.

Ранее во Всемирной метеорологической организации при ООН говорили, что 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений. Эксперты не исключают, что 2024 год может побить рекорд. Рост температуры ученые связывают с глобальным потеплением и явлением Эль-Ниньо, сообщил ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов.

«Явление Эль-Ниньо, которое характеризуется повышением температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, происходит эпизодически, примерно раз в четыре, может быть восемь лет», — отметил специалист.

Рост средней температуры на Земле может повлиять на погоду в России.

Ранее мы писали, что в Новосибирске опубликован прогноз погоды на апрель 2024 года.