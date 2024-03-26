В Новосибирске водитель Hyundai насмерть сбил женщину

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД Новосибирска, вечером 25 марта в Калининском районе города произошло ДТП.

В понедельник в 23:45 автомобиль Hyundai ix35 под управлением водителя 1993 года рождения двигался по улице Танковой в сторону Богдана Хмельницкого. Возле дома №1/1 на Народной он наехал на женщину, которая переходила проезжую часть.

В результате аварии женщину, на вид около 50 лет, в тяжелом состоянии доставили в больницу. Позже она скончалась.

Напомним, что в Новосибирской области устроили перестрелку во дворе дома.