В Новосибирске депутат Антонов назвал меры борьбы с мигрантами-террористами

22 марта в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел теракт, в результате которого, на данный момент, погибло 139 человек, более 180 пострадали.

Депутат горсовета Новосибирска и советник главы ДНР Ростислав Антонов рассказал корреспонденту Сиб.фм, что с неконтролируемой миграцией необходимо работать.

По его словам, основная причина в том, что в России сформировалась питательная среда для миграции: есть структуры, которые принимают мигрантов, занимаются их легализацией и большое количество «резиновых» квартир, где они могут прописаться и жить.

Известно, что один из обвиняемых в теракте был временно прописан в Новосибирске. Регистрация заканчивалась в январе, и он должен был покинуть Россию, но Мирзоев уехал в Москву.

Антонов считает, что необходимо сначала привести в порядок миграционную политику в стране.

Помимо этого, приезжие должны проходить курсы русского языка, подписывать контракт на родине, а по приезде в Россию им необходимо предоставлять общежития с «человеческими условиями».

Также, по словам депутата, необходимо закрыть фирмы по легализации мигрантов.

В эксклюзивном материале Сиб.фм Ростислав Антонов рассказал еще о некоторых мерах, которые необходимо приметить по отношению к мигрантам.