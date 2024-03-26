В Новосибирске Димитровский мост начнут ремонтировать на следующей неделе

Работы продлятся два года.

26 марта на аппаратном совещании в мэрии Новосибирска сообщили, что на следующей неделе в городе начнется ремонт Димитровского моста.

Так, до конца этой недели будет заключен муниципальный контракт с подрядчиком, который сразу приступит к работам.

Олег Клемешов, и.о. мэра города, отметил, что необходимо опубликовать графики ремонта на Октябрьском и Димитровскому мостах для того, чтобы сами жители могли контролировать процесс.

В данный момент Димитровский мост находится в предаварийном состоянии. В 2023 году планируют отремонтировать 1/2 часть переправы через Обь. В 2025 начнется ремонт направления с правого на левый берег.

Напомним, что Новосибирская область стала первой по турпотоку в Сибири в 2023 году.