В Новосибирске опубликован рейтинг худших гинекологий по версии 2ГИС

Сиб.фм составил топ гинекологий с негативными отзывами на сервисе 2ГИС.

Медцентр «Версия Люкс» на ул. Высоцкого получил оценку 3,2. Пациенты жалуются на хамское отношение сотрудников регистратуры, а также дорогое УЗИ.

Центр «Мать и дитя» на проспекте Димитрова получил оценку 3,1. Пациенты жалуются на работу регистратуры. Некоторые пишут о том, что администраторы предоставляют недостоверную информацию о записи. При этом множество других комментариев вполне положительные. Люди хвалят врачей за профессионализм.

Медцентр «Веритас» тоже получил оценку 3,1. Люди жалуются на работу медсестёр, на отсутствие терминалов, а также на медиков, которые принимают анализы.

«Прекрасные девушки на ресепшн, гинеколог. Но забор крови... Это жесть. Дважды была на медкомиссии и попадаю на одну и ту же медсестру, мало того, что нервная и всем недовольная, так синяки такие остаются после ее забора, хотя вены у меня не проблемные», — пишет один из комментаторов.

Медцентр «Альянс» на ул. Калинина с оценкой 3.1 получил 20 отзывов. Люди жалуются, что сюда не дозвониться, а медперсонал неприветлив.

РЖД-Медицина на ул. Челюскинцев получила оценку 3.

«Что за беспредел происходит в этой поликлинике?! Врач даёт направление на УЗИ, регистратура разводит руками мол «записи нет», через месяц та же ситуация «нам дают один день, на него и записываем», предлагают 27 число, хотя УЗИ по рекомендациям делается в определённый день цикла. С результатами с других поликлиник в прошлом году послали, то есть смысла делать его в другой клинике платно тоже нет. Ну и как тут лечиться», — возмущается один из пациентов.

Ранее Сиб.фм публиковал рейтинг худших стоматологий и детских поликлиник.