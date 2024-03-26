В Новосибирске появилось видео побега родственника террориста, устроившего стрельбу в Crocus City Hall

Соседи мужчины, который прописал террориста в своей квартире, считают, что мужчина спасает свою семью.

В распоряжении редакции Сиб.фм появилось видео, на котором видно, как родственник террориста Далерджона Мирзоева вместе с женой и тремя детьми покидает свою квартиру — в ней был прописан стрелявший по людям в Crocus City Hall.

Соседи мужчины на улице Зорге считают, что он не скрывается от правоохранителей, а просто спасает свою семью, так как боится за их жизнь.

«Его адрес выложили в интернете. Я считаю, что он спасает жену и детей. Скорее всего перебрался к родственникам. Не думаю, что он прячется от полиции. Представьте, сколько может появиться недоброжелателей, которые захотят пойти мстить», — высказался сосед мужчины.

Корреспондент Сиб.фм побывал на месте и пообщался с очевидцами. Полный текст можно прочитать по ссылке.