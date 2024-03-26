В Новосибирске провели шахматный турнир среди школ Ленинского района

23 марта в школе №15 прошел турнир по шахматам среди любителей, организованный депутатским центром «Доброе дело». За кубок боролись 11 команд из школ, которые расположены на округах №28, №30 и №34. Первое место завоевала команда Информационно-экономического лицея им. Александра Гараничева, второе место в упорной борьбе выиграла школа №15, третье место у школы №129.

Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин напомнил, что президент Владимир Путин объявил 2024 год в России годом семьи. Как отметил депутат,

«Нам очень хотелось, чтобы в такой год в нашем турнире приняли участие не только школьники, но и их родители, бабушки и дедушки», — сказал Николай Тямин.

По его словам, на соревновании играли 11 полных команд: по одному игроку от младшей (1–4 классы), средней (5–9 классы) и старшей (10–11 классы) возрастных групп, один представитель родительского сообщества и один педагог от школы.

«В организации турнира нам помог спортивный клуб «Кировец» — выделил для проведения турнира судей и инвентарь — шахматные доски, шахматы, часы. Думаю, турнир станет традиционным. Будем проводить его дважды в год — весной и осенью», — поделился планами Николай Тямин.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Лилия Гончарова дополнила коллегу: «На наших округах мы проводим много спортивных соревнований. Теперь есть и шахматный турнир. Шахматы — это интеллектуальный вид спорта, который учит думать на несколько шагов вперёд, тренирует память, развивает логическое мышление».

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Андрей Аникин не скрывал радости: Информационно-экономический лицей, команда которого выиграла первый межшкольный переходящий кубок, расположен его на округе.

«Я, как и все участники, очень доволен, что турнир получился. Что мы, как и планировали, сумели привлечь к соревнованиям непрофессиональных спортсменов, тех, кто играет в шахматы для себя: в семье, с друзьями, с коллегами. В первом турнире участвовали школы наших округов. Если идею поддержат депутаты других округов, то такие соревнования могут стать районными, а потом и общегородскими», — выразил надежду депутат.