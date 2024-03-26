В Новосибирской области правительство обновляет подвижной состав пригородного транспорта

На пригородные маршруты Новосибирской области с 1 апреля выйдут два новых современных электропоезда отечественного производства.

Модели ЭП2ДМ созданы для обеспечения более комфортной перевозки пассажиров. Губернатор Андрей Травников и начальник Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) — филиала ОАО «РЖД» Александр Грицай — оценили их возможности во время выездного совещания.

По информации пресс-службы правительства области, в течение этого года за счет средств инвестпрограммы перевозчика регион получит еще четыре электропоезда новой модели. Планируется, что они будут курсировать на самых востребованных маршрутах, таких как «Новосибирск — Черепаново», а также преимущественно на дальних направлениях — до Барабинска и Татарска.

Губернатор выразил благодарность предприятиям железной дороги за эффективную совместную работу и подчеркнул продолжающуюся реализацию программы по обновлению инфраструктуры, подвижного состава и развитию маршрутной сети.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирская популярная маршрутка исчезла на день из-за лицензии.