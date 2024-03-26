В Новосибирской области возбудили дело о контрабанде леса на 22 миллиона рублей

Максимальное наказание по статье — до семи лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту контрабанды леса через границу Таможенного союза ЕАЭС.

По данным ведомства, с января по ноябрь 2022 года через границу перевезли более 4 тысяч кубометров хвойного леса, стоимость которого составила более 22 миллиона рублей.

Таможенникам были также предоставлены ложные сведения о производстве и транспортировке товаров.

В данный момент возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирске приговорили мигранта-вымогателя за разбойное нападение на автовладельца.