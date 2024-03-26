В Сургуте юный спортсмен вошел в окружную команду по легкой атлетике

Юноша стал четвертым в России по результатам эстафеты 4×400 метров.

Студент Сургутского политехнического колледжа Ринат Ардуванов отличился на чемпионате России по легкой атлетике, завоевав в составе сборной команды округа «бронзу». Об этом сообщает ugra-news.

Ринат отметил, что выступатье ему было непросто, так как соперники были очень сильные, среди них было немало мастеров спорта международного класса.

Студент стал четвертым в России по результатам эстафеты 4×400 метров, пятым в беге на 2000 метров с препятствиями, десятым на дистанции 800 метров и одиннадцатым на 1500-метровой дорожке.

Напомним, тюменская спортсменка взяла золото на Спартакиаде сильнейших.