В ЗАГСе Новосибирска произошла поножовщина: нападавший скончался

Инцидент произошел в Советском районе города.

Напомним, что 18 марта семейная пара пришла в ЗАГС Новосибирска на развод. Их сопровождал мужчина. По некоторым данным он являлся родственником. Во время процедуры возник конфликт. В результате один из мужчин ранил другого в грудь ножом. После этого нападавший попытался свести счеты с жизнью.

Как рассказал Юрий Перязев, начальник отдела ГО и ЧС, на аппаратном совещании, потерпевший получил проникающее ранение грудной клетки слева, а также рану затылка. В данный момент он находится в ЦКБ.

Сам 34-летний нападавший скончался.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области устроили перестрелку во дворе дома.