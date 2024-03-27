Неделя на киче. В Новосибирске актёр Никита Кологривый вышел на свободу

Актёр Никита Кологривый поделился, как провёл время на «киче» после дебоша в Новосибирске.

В Новосибирске из изолятора временного содержания вышел на свободу актёр Никита Кологривый после недельного ареста за дебош в кальянной на улице Военной. Корреспонденту Сиб.фм артист рассказал, как проводил время в заключении, а также о своих планах на будущее.

ОБНОВЛЕНО 17:20

Возле ИВС – толпа журналистов и полицейских. Сотрудники правоохранительных органов попросили представителей СМИ отойти. Никита Кологривый вышел из ИВС в чёрной куртке, сел в машину и отказался отвечать на вопросы.

Напомним, актёр приехал в свой родной город для участия в кинофестивале, который прошел 15 марта. Вскоре после этого он решил провести ночь в одном из заведений Новосибирска, но переоценил свою способность контролировать употребление спиртных напитков.

В ночь с 18 на 19 марта в СМИ появилась информация о том, что Никита Кологривый попал в драку и даже укусил официантку в кальянной Новосибирска.

К нему в отель в центре города приехала полиция после заявления руководства заведения и сопроводила его в участок. 21 марта над ним состоялся суд по делу о мелком хулиганстве, на котором судья постановил — 7 суток в ИВС на улице Писарева.

Во время процесса, Кологривый извинился за своё поведение, выразил готовность не совершать подобное и дальше сниматься в кинофильмах. В ИВС он собирался писать стихи, однако ему запретили брать с собой литературу и канцелярию для написания текстов.