Астрофизик Богачев предупредил россиян о сильном геомагнитном ударе

По его словам, магнитная буря будет самой сильной за последние 20 лет.

Астрофизик, доктор физических наук, профессор РАН Сергей Богачев рассказал в беседе с Pravda. Ru, что Землю накроет самая мощная магнитная буря за последние 20 лет.

«Текущая буря имела четвертый уровень, выше которой, соответственно, буря пятого уровня. Буря более высокая была последний раз 11 сентября 2005 года. То есть после этого действительно почти 20 лет бурь пятого уровня не было», — рассказал астрофизик.

Богачев подчеркнул, что в период геомагнитного шторма состояние организма может значимо ухудшиться. У человека обычно наблюдаются головные боли, давление и общее недомогание.

Напомним, астрофизики открыли новую планету причудливой формы.