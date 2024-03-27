Авиакомпанию оштрафовали за превышение числа летевших рейсом «Новосибирск — Красноярск»

Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за превышение числа летевших.

Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за превышение количества пассажиров на рейсе «Новосибирск — Красноярск».

Осенью прошлого года два пассажира не смогли полететь рейсом «Новосибирск — Красноярск», так как авиакомпания «Сибирь» отказала, пояснив, что на борту не было мест, несмотря на то, что пассажиры заранее приобрели себе билеты.

В результате чего прокуратура направила генеральному директору авиакомпании представление об устранении нарушений и пассажиров доставили в пункт назначения, а также каждому выплатили компенсацию по 2,5 тысячи рублей.

Сейчас суд оштрафовал «Сибирь» на 30 тысяч рублей.