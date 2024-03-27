Бар «Элтон» в Новосибирске проверяют на экстремизм

Из-за травести-вечеринок новосибирский бар «Элтон» хотят проверить на экстремизм.

В Telegram-канале активисты правозащитной организации «Радетель» обратились к правоохранительным органам, чтобы проверить деятельность бара. Активисты возмущены развратным травести-вечеринкам, которые регулярно проводятся там.

«В действиях неустановленных лиц из числа руководства бара “Элтон бар” усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 282.2 УК РФ “Организация деятельности экстремистской организации”», — написали активисты в своем посте.

Сейчас началась проверка по данному заявлению.

Ранее Сиб.фм сообщал, что SHAMAN’а проверят на пропаганду ЛГБТ* и оскорбление чувств верующих.

ЛГБТ* — организация признана экстремистской и запрещена в России.