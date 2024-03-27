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общество

Блондинка из Новосибирска продает девственность за 60 тысяч долларов

Фото: сайт о продаже девственности

Девушка из Новосибирска продает свою девственность.

На сайте, на котором девушки могут выставить предложения по продаже своей девственности по высокой цене из любой точки мира, появилось объявление из Новосибирска — 21-летняя девушка по имени Viki решила продать свою девственность за 60 тысяч долларов.

В описании она указала свои пропорции тела, а также написала, что ее главная цель нахождения на сайте — это отношения по расчету.

На фотографиях у Viki тщательно скрыто лицо, однако есть фотография в обтягивающем платье, где хорошо видно ее фигуру.

О себе девушка рассказала, что увлекается литературой, ведет здоровый образ жизни и для своего избранника даже готова пройти медосмотр перед ночью любви.

Встретиться со своим первым мужчиной девственница готова в любом месте, главное, чтобы им никто не помешал, как написала девушка.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что 35-летняя девственница из Новосибирска просит 1 млн долларов за ночь любви.

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Валерия Митрохина
Журналист

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