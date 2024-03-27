Два новых электропоезда поступили в Новосибирскую область для перевозки пассажиров на самых популярных маршрутах

Сегодня на станции Новосибирск-Главный состоялась презентация двух новых электропоездов серии ЭП2ДМ производства Демиховского машиностроительного завода, поступивших на железную дорогу в Новосибирской области. Участие в мероприятии приняли начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и представители депутатского корпуса.

– В текущем году обновление парка подвижного состава будет идти достаточно активно. За счет средств инвестиционной программы ОАО «РЖД» в Новосибирскую область планируется поступление еще 4 электропоездов ЭП2ДМ. Таким образом, к завершению 2024 года в Новосибирской области будут эксплуатироваться 13 современных электропоездов новых серий, что составит 35 % от общего парка, — сообщил Александр Грицай.

Начальник дороги отметил, что новые электропоезда будут курсировать на самых востребованных маршрутах, таких как Новосибирск-Черепаново, а также преимущественно на дальних направлениях – до Барабинска и Татарска.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что региональные власти вместе с ЗСЖД продолжают реализацию программы по обновлению инфраструктуры, подвижного состава, развитию маршрутной сети. Так, с 1 января прошлого года был запущен самый длинный в стране маршрут пригородной электрички – от Новосибирска до станции Татарская. Его протяженность составляет 458 км. Проект оказался востребованным. С начала его реализации перевезено уже более 900 тысяч пассажиров.

– Кроме татарского направления, обратил бы внимание на организацию тактового движения внутригородского: мы видим прирост пассажиров, которые пользуются электричками для того, чтобы одну-две остановки проехать внутри Новосибирска или доехать по бердскому направлению на работу в центр города. Сейчас прорабатываем новые проекты, новые тактовые маршруты внутри Новосибирска – от станции Иня, будущая платформа в районе Клюквенной. Перспективная идея – продление электрички до Карасука для того, чтобы жителям Чистоозёрного и Купина было удобно приезжать в Татарск, — отметил Андрей Травников.

Добавим, что положительная динамика пригородных пассажирских перевозок сохраняется на всей территории Новосибирской области. «Мы ожидаем, что по итогам 1 квартала АО «Экспресс-пригород» перевезет 4,7 млн пассажиров, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на 8%», — сообщил Александр Грицай.

Электрички серии ЭП2ДМ — это усовершенствованная модель ЭП2Д. Важно, что в новом подвижном составе все комплектующие отечественного производства.

10-вагонный состав вмещает 1050 пассажиров. Электропоезд оборудован уборными, системой кондиционирования воздуха, видеонаблюдения, есть крепления для велосипедов, USB-разъемы для зарядки гаджетов, выдвижные подножки для удобной посадки и высадки пассажиров. В головных вагонах находятся пандусы для подъема и спуска маломобильных граждан.