«Единая Россия» проведёт «Диктант Победы» на суше, в море и в небе

Международное масштабное тестирование на знание истории Великой Отечественной войны пройдёт 26 апреля

«Единая Россия» проводит «Диктант Победы» в шестой раз. Задания в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР (один из ключевых этапов освободительной миссии Красной Армии), юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам.

«Площадки будут открыты во всех российских регионах. «Диктант Победы» пройдет в 50 иностранных государствах. Он будет переведен на пять языков — английский, французский, арабский, китайский, испанский. В прошлом году число площадок диктанта превысило 21 тысячу, а количество участников составило 1,9 миллиона человек. Мы планируем, что количество площадок и участников в этом году снова вырастет», — отметил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн.

Проведут тестирование в школах, музеях, на вокзалах, в поездах дальнего следования, в аэропортах и в самолетах. Площадки организуют во всех знаковых местах, которые связаны с Великой Отечественной войной и ее Героями.

В Новосибирской области планируют задействовать в акции около 500 площадок, рассказала региональный координатор партпроекта «Историческая память», директор художественного музея Екатерина Болдырева. В качестве уникальных рассматриваются областной театр кукол, племзавод «Ирмень», вокзал «Новосибирск-Главный», завод химконцентратов и военный госпиталь Росгвардии.

«Управление федеральной службы войск нацгвардии по региону активно включились в работу и уже предоставили семь площадок на базе воинских частей. Также присоединился к акции Новосибирский военный институт с площадкой в 1100 человек. Привлечь к акции планируется более 20 000 человек. Как всегда, напишет диктант секретарь реготделения «Единой России», губернатор Андрей Травников, активисты партийных проектов», — сказала Екатерина Болдырева.

Она также напомнила, что в 2023 году в Новосибирской области диктант написали 19 276 человек, свои знания по истории проверили молодогвардейцы, жены мобилизованных сибиряков, юнармейцы, депутаты всех уровней, ветераны боевых действий.

«Диктант Победы» проводится под эгидой партпроекта «Единой России» «Историческая память». Партнерами акции традиционно выступают Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, движение «Волонтеры Победы», а также министерства, ведомства, негосударственные и общественные организации, госкорпорации. Активное участие принимают в акции силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МВД, МЧС.

Вопросы теста составляют ученые-историки. Они же вместе с экспертами разрабатывают подготовительные тесты, которые можно пройти на сайте диктантпобеды.рф. Подготовиться помогут также исторические интеллектуальные игры «1418» и «Наша Победа».