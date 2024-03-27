Эксперт проанализировал как банки помогают клиентам на приграничных территориях

Политолог Владимир Шаповалов отметил, что после трагедии в «Крокус Сити Холл» и обстрелов на приграничных территориях страны, было продемонстрировано единство российского общества и готовность прийти на помощь нуждающимся.

Эксперт отметил, что российский бизнес играет ключевую роль в оказании помощи пострадавшим и их семьям, поддерживая традиции благотворительности и милосердия. Он выразил признательность инициативам Сбербанка, который с самого начала СВО поддержал жителей приграничных регионов, включая Белгородскую и Курскую области, пострадавших в результате военных действий.

С 2019 года в банке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях, а с 2022 года она была расширена на клиентов, проживающих или эвакуированных из приграничных территорий. В случае гибели клиентов от военных действий банк полностью аннулирует их кредиты. Сбер уже проводит анализ кредитов пострадавших и погибших в результате трагедии 22 марта 2024 года, и кредиты будут списаны.

«Помощь оказывается не только жертвам теракта в Красногорске, но также жителям приграничных регионов, пострадавшим от действий киевского режима. Такая политика отечественных банков подтверждает то, что в России в полной мере сформировался социально ответственный бизнес, для которого помощь соотечественникам является нормой», — подчеркнул эксперт.

Десятки других российских банков, предоставили поддержку жертвам терактов в виде: списания задолженности по кредитам, реструктуризацию, а также кредитные каникулы.