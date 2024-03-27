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общество

Эвакуация из ТЦ, смертельное ДТП, тигры-глюки: главное в Новосибирске на 27 марта

Фото: Сиб.фм/Густаво Зырянов

Сиб.фм подготовил очередной топ самых интересных новостей дня — сегодня 27 марта.

Фото Эвакуация из ТЦ, смертельное ДТП, тигры-глюки: главное в Новосибирске на 27 марта 2

В Новосибирске были эвакуированы посетители и персонал торгового центра «Сибирский Молл». По неофициальной информации, на электронные почты поступили угрозы минирования.

Фото Эвакуация из ТЦ, смертельное ДТП, тигры-глюки: главное в Новосибирске на 27 марта 3

В Ордынском районе 27 марта в автоаварии погиб 74-летний водитель иномарки, в которую влетела на встречной полосе другая машина.

Фото Эвакуация из ТЦ, смертельное ДТП, тигры-глюки: главное в Новосибирске на 27 марта 4

Сегодня на свободу вышел скандальный актер Никита Кологривый, который отсидел семь суток за дебош в новосибирском ресторане.

Фото Эвакуация из ТЦ, смертельное ДТП, тигры-глюки: главное в Новосибирске на 27 марта 5

На Троллейной улице мужчина под действие наркотиков убегал от «тигров, львов, пум и других диких жителей джунглей». Также сибиряку померещилось, что его куртка загорелась, тушить ее он решил в одном из магазинов, где продавцы вызвали охрану.

Фото Эвакуация из ТЦ, смертельное ДТП, тигры-глюки: главное в Новосибирске на 27 марта 6

27 марта стало известно, что в Южном промышленно-логистическом парке под Новосибирском идет строительство производственного комплекса по переработки рапса и льна.

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Галина Чебыкина
Журналист

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