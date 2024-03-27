Глава Гидрометцентра Вильфанд заявил о 40-градусных морозах в Сибири

В Россию придут аномальные морозы.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на научного руководителя гидрометцентра России Романа Вильфанда, на севере Урала и Сибири, в Забайкальском крае, Бурятии и Иркутской области ожидаются аномальные морозы — от -20 до -40 градусов.

По словам эксперта, с 27 по 29 марта в Ненецком автономном округе и республике Коми будет на 7-10 градусов холоднее нормы — от -27 до -28 градусов.

В Ямало-Ненецком автономном округе термометр опустится до -32 градусов, в Ханты-Мансийском до -20 — -23 градусов, в Красноярском крае до -35 градусов, а в Якутии — от -36 до -40 градусов. От -23 до -30 градусов ожидается в Иркутской области, в Бурятии и Забайкалье температура может опуститься до -25.

Напомним, что в Новосибирске на следующей неделе начнут ремонт на Димитровском мосту.