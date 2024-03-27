Крупный банк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях

Сбербанк с первых дней СВО фокусируется на обеспечении непрерывности деятельности в приграничных территориях, приоритетной поддержке клиентов в Белгородской и Курской областях.

В частности, с 2019 года в банке действует программа поддержки заемщиков, пострадавших в чрезвычайных ситуациях (пожары, взрывы, наводнения, авиакатастрофы и т.д.). С 2022 года в периметр этой программы включены клиенты, проживающие, эвакуированные в приграничных территориях и клиенты, пострадавшие, погибшие при СВО.

Банк полностью списывает все виды кредитов в случае гибели наших клиентов от военных, террористических действий в приграничных территориях.

Для пострадавших или эвакуированных с приграничных территорий РФ действует беспроцентная отсрочка по платежам на период до года.

Сотрудники Сбера постоянно на связи с органами власти, в офисах банка, дежурят в пунктах сбора населения, выезжают к клиентам для проведения консультаций и помощи с оформлением документов.