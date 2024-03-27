Металлурги получат новейшее оборудование

Такие приборы, в частности радиоизотопные плотномеры, позволяют «Норникелю» вести учет жидких промышленных продуктов в сложных эксплуатационных условиях без остановки производственного процесса.

Производит и поставляет радиоизотопные приборы Институт физико-технических проблем, входящий в госкорпорацию «Росатом». Эти приборы, используя направленное радиоизотопное излучение, измеряют плотность и уровень заполнения через стенки трубопроводов и резервуаров в режиме онлайн, без забора проб и последующего определения плотности в лаборатории.

Высокая чувствительность и точность приборов позволяют проводить измерения с большой скоростью и минимальной погрешностью, что дает возможность организовать быстрый и автоматизированный учет металлосодержащей продукции.

Алексей Парасына, директор по промышленной автоматизации и метрологии департамента информационных технологий, директор ИТ-компании «Норсофт», прокомментировал: «Сотрудничество с «Росатомом» в области ядерного приборостроения открывает нам новые горизонты в дополнительном повышении точности и скорости производственных процессов. Эти передовые технологии позволят нам усилить контроль ключевых параметров наших операций, обеспечивая при этом высокую степень автоматизации и эффективности. Мы уверены, что это сотрудничество позволит повысить наш технологический суверенитет и значительно снизит зависимость от иностранного оборудования».

Андрей Бутко, генеральный директор РАСУ, прокомментировал: «В контексте глобальной стратегии независимого технологического развития российской промышленности наше с «Норникелем» сотрудничество приобретает особенно актуальное значение, демонстрируя потенциал внедрения опробованных в атомной отрасли высокотехнологичных решений.

Радиоизотопные приборы уже прошли цикл специальных процедур и готовы к эффективной эксплуатации в самых жестких условиях, в том числе на важных объектах за полярным кругом».

Соглашение двух российских компаний стало очередным шагом в развитии партнерских отношений. Ранее компании договорились исследовать возможность строить атомные станции малой мощности для энергоснабжения Норильска. Они работают над созданием крупнейшего в России производства лития в Мурманской области.