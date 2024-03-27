От гигантской опухоли почки избавили жителя Новосибирска челябинские врачи

20-сантиметровую онкологическую опухоль на почке, вросшую в другие органы, убрали из организма пациента из Новосибирска в челябинском медцентре.

По данным пресс-службы центра онкологии и ядерной медицины, новообразование росло около шести лет, но, к счастью, не дало метастазов. В родном городе мужчину не стали оперировать, рекомендовав обратиться в московскую клинику или к специалистам Челябинска.

Во время операции выяснилось, что опухоль вросла в другие органы, поэтому вместе с почкой и надпочечником пришлось удалить часть левых отделов толстой кишки и части тела и хвоста поджелудочной железы с селезенкой. Риски были, отмечают врачи, но все прошло благополучно.

Пациента уже выписали домой. Дальше наблюдаться он будет у местных докторов.

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