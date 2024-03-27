Пенсионерка , которую сбили у подъезда в Новосибирске, нуждается в переливании крови

В момент ДТП ей почти полностью оторвало ногу.

Напомним, что около дома №11 на улице Ватутина в Новосибирске, водитель Toyota Highlander, сдавая назад, влетел в подъезд, помяв входную дверь, а вместе с ней — выходившую на улицу пенсионерку.

Женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии. Позже ей ампутировали ногу и, в данный момент, пенсионерке требуется переливание крови. Она находится в реанимации.

Ранее сообщалось, что на скалодроме 26 марта в Академгородке Новосибирска погиб владелец бара The Rooks в Шерегеше.