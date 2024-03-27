«Перенесла несколько операций»: 11-летняя девочка из Новосибирска нуждается в дорогостоящем лечении

В данный момент удалось собрать более 8 тысяч рублей.

На сайте Русфонда опубликовали информацию о том, что 11-летней Софии Ганиевой из Новосибирской области требуется дорогостоящее лечение.

С рождения у Софии на лице было пятно. В три месяца обнаружили доброкачественную опухоль сосудистой ткани. К трем годам опухоль поразила не только губу и язык, но и уголок рта справа.

Ей каждый год делали операции, несмотря на это, опухоль все равно разрасталась.

Врачи Новосибирска направили девочку в московский Центр челюстно-лицевой хирургии. Софии поставили диагноз — мальформация кровеносных сосудов. Провели операцию, после которого образование заметно уменьшилось.

«Дочка учится в пятом классе, ходит в школьные кружки вокала и рисования. Увлекалась танцами, но их пришлось бросить, так как от физических нагрузок болит голова, надуваются вены на лице, губа и язык синеют. София не может есть твердую пищу: сосуды языка лопаются и кровоточат. Дочка взрослеет, расстраивается из-за проблем с внешностью, поскольку на лице заметен рубец», — рассказала мама девочки.

Софии требуется дальнейшее лечение по плану в московском центре. Перерывы между этапами не должны превышать полугода, чтобы сохранить эффективность терапии.

Русфонд сообщил, что стоимость курса лечения девочки — 530 244 рубля.