Пластический хирург Володченков: через несколько лет Кологривый сможет играть только роли бомжей

Пластический хирург Иван Володченков предостерегает новосибирского актера Никиту Кологривого из-за раннего старения кожи.

В интервью телеканалу «360» Володченков отметил, что у 29-летнего актера, известного по сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте», есть риск быстро потерять привлекательность из-за злоупотребления алкоголем и табаком, а также из-за несоблюдения сбалансированного питания. Он отметил, что вскоре Кологривый сможет играть только роли бомжей.

Врач объяснил, что тип строения мягких тканей лица у Кологривого делает его более подверженным возрастным изменениям. Володченков посоветовал актеру пересмотреть свой образ жизни, отказаться от вредных привычек и обратиться к косметологу для поддержания привлекательного внешнего вида на более длительный срок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Кологривый не стал отвечать на вопросы журналистов.