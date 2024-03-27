Под Новосибирском планируют построить завод по переработке рапса и льна

Проект находится в стадии активной реализации.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, в Южном промышленно-логистическом парке под Новосибирском в 2023 году началось строительство производственного комплекса по переработки рапса и льна.

Изначально проект оценивался в 3,7 миллиардов рублей, на данном этапе стоимость возросла до 6,4 миллиардов рублей.

В 2024 году планируют запустить первую очередь переработки — до 150 тысяч тонн в год, а вторую в 2025-2026.

В рамках проекта построят пункты приема сырья, производственные здания по добыче, хранению и отгрузке готовой продукции, элеваторный комплекс, а также административные и подсобные помещения.

Напомним, что в Новосибирске экс-гендиректор «Тяжстанкогидропресса» Степакин рассказал о разорении завода.