Военнослужащие РФ в зоне спецоперации за сутки уничтожили 880 украинских боевиков и вражескую технику, в том числе, переданную иностранными государствами, улучшили положение по «передку» и заняли более выгодные рубежи.

По информации Минобороны России, на Купянском направлении улучшено положение по переднему краю, ВСУ потеряли 20 военнослужащих и две машины.

На Донецком направлении россияне также заняли более выгодные рубежи. Украинская сторона лишилась более 400 военнослужащих, двух боевые бронемашин и семи авто. Также были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы, американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, гаубица.

На Авдеевском направлении улучшено положение по переднему краю, были отражены четыре контратаки, ликвидировано до 280 военных, два танка и столько же боевых бронированных машин, шесть автомобилей, поражены две гаубицы М777 американского производства, самоходная артустановка и гаубица Д-20, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком направлении россияне отразили две контратаки штурмовиков ВСУ. Противник потерял сотню военнослужащих, пять авто, две британские гаубицы FH-70, а также САУ «Гвоздика».

На Херсонском направлении тоже успешно улучшено положение по переднему краю, Украина потеряла до 50 солдат, три машины, гаубицу М777.