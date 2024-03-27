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общество

Стало известно, зачем силовики приехали в Новосибирскую митрополию

Фото: пресс-служба Новосибирской митрополии

Новосибирские силовики приехали в митрополию.

Сегодня, 27 марта, в Вознесенском соборе Новосибирска состоялся ежегодный молебен для сотрудников национальной гвардии.

На месте собралось несколько отделений гвардейцев, сопровождаемых специализированной техникой, которая временно остановилась возле храма.

Пресс-служба Новосибирской митрополии подтвердила, что этот молебен проводится по просьбе сотрудников национальной гвардии и является традиционным событием в рамках их профессиональных праздников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бар «Элтон» в Новосибирске сменит название после обвинения в экстремизме.

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Игорь Кириченко
Журналист

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