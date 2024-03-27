Стало известно, зачем силовики приехали в Новосибирскую митрополию

Новосибирские силовики приехали в митрополию.

Сегодня, 27 марта, в Вознесенском соборе Новосибирска состоялся ежегодный молебен для сотрудников национальной гвардии.

На месте собралось несколько отделений гвардейцев, сопровождаемых специализированной техникой, которая временно остановилась возле храма.

Пресс-служба Новосибирской митрополии подтвердила, что этот молебен проводится по просьбе сотрудников национальной гвардии и является традиционным событием в рамках их профессиональных праздников.

Ранее Сиб.фм сообщал, что бар «Элтон» в Новосибирске сменит название после обвинения в экстремизме.