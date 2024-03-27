Ученые из России нашли новый вид сусликов в Западной Сибири

При этом животные вымирают.

Согласно сообщению ФИЦ «Красноярский научный центр» СО РАН, в Западной Сибири ученые открыли новый род вид сусликов путем восстановления эволюции арктического суслика. Результаты проведенных в этой области исследований были опубликованы в научном журнале «Molecular Phylogenetics and Evolution».

Специалисты восстановили эволюцию палеарктических сусликов и обнаружили их новую разновидность. Опираясь на данные, они определили, что около 6,2 млн лет назад все суслики были разделены на 4 главные группы, которые обосновались на различных регионах: Восточная, Центральная Азия и Европа, северо-запад Средней Азии.

Ученые обнаружили новый вид грызунов, который живет в Западной Сибири между восточном берегом реки Оби и западными склонами Кузнецкого Алатау. Суслики отличаются от сородичей темным окрасом, большим размером и физическими особенностями.

При этом в Сибири наблюдается уменьшение численности всех сусликов, некоторые даже могут полностью исчезнуть.

Напомним, что в Новосибирске добыли электроэнергию из отходов.